Очевидцы рассказали подробности смертельной драки у метро «Электрозаводская» в Москве

Москва, 19 июня. Участниками массовой драки на площади возле московской станции метрополитена «Электрозаводская» были уроженцы Средней Азии. Они вышли из кафе «Иссык-Куль», затем что-то не поделили, в результате разгорелся конфликт, который закончился поножовщиной и смертью одного из участников.

По информации телеканала «360», тело погибшего уже увезли. После полученных ранений он смог дойти до метро и войти в павильон. Ресторан, откуда вышла компания, в настоящее время закрыт, там работают сотрудники правоохранительных органов.

Как рассказали очевидцы происшествия, все участники драки — выходцы из Киргизии. По словам продавщицы прессы, участники драки вышли вместе, но в какой-то момент начали драться.

Еще одна свидетельница массовой драки сообщила, что мужчина, который в результате скончался, убегал от толпы, вооруженной ножами и палками. Подобные драки происходят в этом районе ежедневно, отмечают очевидцы.

Ранее в пресс-службе московского главка министерства внутренних дел рассказали, что после конфликта с ножевыми ранениями в медицинское учреждение попали три человека. Еще один погиб от полученных травм.