Стало известно, сколько времени в Интернете провели жители Земли в 2018 году

Уфа, 19 июня. Около миллиарда лет провели суммарно жители Земли в Интернете в 2018 году, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

По данным Совбеза РФ, число активных интернет-пользователей в 2018 году достигло четырех миллиардов. Каждый месяц в социальных сетях находятся около трех миллиардов пользователей. В среднем каждый пользователь проводит в Сети около шести часов в день.

«Таким образом, в прошлом году люди суммарно находились в онлайн-режиме около одного миллиарда лет», — резюмировал Коков.

Он добавил, что примерно четверть миллиарда людей впервые подключились к Интернету в 2017 году. После этого можно было наблюдать колоссальные темпы прироста аудитории Сети. Коков также отметил, что число пользователей социальных сетей каждый год увеличивается на миллион человек, то есть на 11 человек в секунду.

В прошлом году владельцами мобильных устройств стали 200 миллионов человек. По данным Совета безопасности России, две трети из более 7,7 миллиарда населения Земли имеют мобильный телефон, а также возможностью пользоваться и Интернетом, и социальными сетями в частности.

В Совбезе РФ подчеркнули, что эти реалии делают общество более открытым, свободным, однако глобальная Сеть несет в себе и угрозы.

«Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий позволяет террористам еще активнее расширять географию своей деструктивной идеологии, рекрутировать в свои ряды и привлекать финансовые средства, осуществлять хакерские атаки и другие киберпреступления», — констатировал Коков.

Накануне пользователи из нескольких стран сообщили о сбоях в работе популярного мессенджера WhatsApp.