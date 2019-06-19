Эксперты рассказали о вреде памперсов в жару

Москва, 19 июня. Родителям не стоит надевать памперсы на своих детей в жару. Об этом заявила аллерголог-иммунолог детской городской клинической больницы Елизавета Рыбникова.

По словам доктора, использование одноразовых подгузников в летнюю жару может привести к нарушению теплообмена и перегреву у ребенка. В результате ребенок становится вялым, у него пропадает аппетит, сообщает агентство «Москва».

Эксперт отметила, что при перегреве ребенок может даже потерять сознание. Чтобы не допустить обмороков, необходимо как можно чаще гулять с ребенком на воздухе. Водные процедуры лучше осуществлять под душем при температуре воды 37 градусов. Воздух в помещении нужно увлажнять, обратила внимание Рыбникова.

Напомним, в мае текущего года Роскачество провело исследование и рассказало, как выбрать качественные подгузники.