Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Эксперты рассказали о вреде памперсов в жару

46
0 Оставить комментарий

Эксперты рассказали о вреде памперсов в жару

Москва, 19 июня. Родителям не стоит надевать памперсы на своих детей в жару. Об этом заявила аллерголог-иммунолог детской городской клинической больницы Елизавета Рыбникова.

По словам доктора, использование одноразовых подгузников в летнюю жару может привести к нарушению теплообмена и перегреву у ребенка. В результате ребенок становится вялым, у него пропадает аппетит, сообщает агентство «Москва».

Эксперт отметила, что при перегреве ребенок может даже потерять сознание. Чтобы не допустить обмороков, необходимо как можно чаще гулять с ребенком на воздухе. Водные процедуры лучше осуществлять под душем при температуре воды 37 градусов. Воздух в помещении нужно увлажнять, обратила внимание Рыбникова.

Напомним, в мае текущего года Роскачество провело исследование и рассказало, как выбрать качественные подгузники.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров