Хартум, 19 июня. Политическая ситуация в Судане стабилизировалась после продолжительных потрясений. Однако мирное урегулирование ситуации в африканской стране не смогло удовлетворить интересы всех политических сил.

Поддерживаемые США, Великобританией и Францией политические силы Судана всячески пытаются приравнять Силы быстрого реагирования (СБР) к арабским кочевникам. Оппозиция обвиняет дружинников СБР в силовом разгоне демонстрантов, пытаясь их дискредитировать. Несмотря на то, что разгон действительно был, в СБР быстро отреагировали на нарушение и наказали виновных. Стоит отметить, что такой подход к обеспечению безопасности и мирному урегулированию – уже значительный прогресс для африканского континента.

Навязываемое в западной прессе сравнение СБР с арабскими кочевниками, которые долгие года терроризировали негроидное население Дарфура, устраивая этнические чистки, не соответствует действительности. Прежде всего, речь не идет об этническом конфликте. Более того, очевидно, что главной целью дружинников СБР является обеспечение порядка и противодействие провокаторам. Появление последних вызывает вопросы и у самих суданцев, которые настроены на скорейшее мирное восстановление.

Как ранее сообщал корреспондент Федерального агентства новостей, неизвестные провокаторы намеренно обостряют ситуацию в Хартуме, устраивая беспорядки. Фактов, подтверждающих деятельность провокаторов, достаточно. Местные жители распространяют многочисленные фото и видео в Сети, где демонстрируется, как слаженно работают провокаторы, нападая на беззащитных людей и атакуя армию. Очевидцы сообщают о некой «третьей силе», которая заинтересована в разжигании столкновений в стране.

Кроме того, скорейшему урегулированию в Судане препятствуют и по дипломатическим каналам, не чураясь резких, непроверенных заявлений и откровенной лжи. Так, замглавы МИД Британии Харриетт Болдуин заявил, что якобы Форин-офис располагает «достоверными» данными о силовых акциях в Судане. Также противодействие мирному урегулированию в Судане оказывается и в информационном пространстве. Многочисленные непроверенные фейки о жертвах распространяются в социальных сетях для дестабилизации ситуации в стране.

Тем не менее корреспонденты ФАН сообщают, что в настоящий момент на улицах Хартума безопасно. Дружинники СБР обеспечивают порядок, стараясь избежать повторения провокаций. Местные жители также отметили, что ситуация налаживается не только в столице, но и в других городах.

Протесты в Судане разгорелись апреле текущего года. В результате массовых демонстраций от власти был отстранен бывший президент Омар аль-Башир. Власть перешла в руки Переходного военного совета до проведения выборов. Руководство Совета в настоящее время стремится укрепить слабые места в области безопасности и экономики государства, однако постоянные атаки оппозиции замедляют политическое урегулирование в стране.