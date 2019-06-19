Минтруд обозначил размер регионального пособия по уходу за ребенком

Москва, 19 июня. Размер регионального пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет будет равен прожиточному минимуму ребенка, заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин на полях третьего Форума социальных инноваций регионов.

Глава Минтруда отметил, что в среднем размер пособия по уходу за ребенком в регионах России будет равен примерно 10 тысячам рублей.

«Это будет прожиточный минимум ребенка региональный, точно такой же, который установлен сейчас на первого ребенка», — уточнил он.

Напомним, накануне премьер-министр России предложил повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе на принципе адресности.

Ранее руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве Сергей Рыбальченко заявил, что россиянки должны получить возможность сократить отпуск по уходу за ребенком, имея при этом право на увеличенные выплаты. Он добавил, что, если его инициатива будет утверждена, то это позволит гражданкам России не только сокращать, но и увеличивать декретный отпуск, например, до трех лет, однако размер пособия будет сокращен.