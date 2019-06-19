Террористы начали печатать оружие дома на 3D-принтерах

Москва, 19 июня. Спецслужбы выявили факт изготовления террористами оружия на 3D-принтерах, об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.

«Выявлены случаи использования террористами 3D-принтеров», — заявил Коков на международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.

По словам Кокова, технология позволяет в домашних условиях изготавливать из полимерных материалов холодное и огнестрельное оружие. Он подчеркнул, что такое оружие невозможно обнаружить металлодетектором.

Коков отметил, что особого внимания требует проблема несанкционированного вмешательства террористов в работу автоматизированных систем управления на важных и опасных объектах.

Также в ходе выступления на проходящей в Уфе конференции Коков заявил, что «цифровой» терроризм по масштабам последствий в ближайшее время может быть сопоставим с оружием массового уничтожения. Коков подчеркнул, что развитие информационно-коммуникационных технологий «позволяет террористам еще активнее расширять географию своей деструктивной идеологии, рекрутировать в свои ряды и привлекать финансовые средства, осуществлять хакерские атаки и другие киберпреступления». Кроме того, террористические организации предпринимают попытки получить доступ к ядерному и биологическому оружию, а также к токсичным химикатам для проведения атак, добавил Коков.