Москва, 19 июня. Прививку от вируса папилломы человека предлагают включить в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. С такой инициативой выступил член Комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

Он направил министру здравоохранения Веронике Скворцовой свое предложение. Депутат предложил включить прививку от ВПЧ в программу госгарантий в России. Как уточнил парламентарий, риск заражения вирусом папилломы человека сохраняется на протяжении жизни. Менделевич уточнил, что вакцинация вместе с регулярным обследованием даст возможность полностью контролировать заболеваемость раком шейки матки.

Как пишет «Парламентская газета», по его словам, включение прививки в программу государственных гарантий спасет тысячи жизней. Кроме того, он считает, что вакцинация сможет уменьшить нагрузку на бюджет, так как болезнь будут предупреждать, а не лечить.

Ранее сообщалось, что Минздрав России готовит пакет законопроектов, которые предусматривают запрет на распространение информации с призывами к отказу от вакцинации. Об этом рассказала первый заместитель главы ведомства Татьяна Яковлева в ответ на депутатский запрос заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля по поводу ситуации с иммунопрофилактикой и отказами россиян от прививок.

В России могут начать наказывать за распространение призывов к отказу от прививок. Как уточнила Яковлева, ответственность также могут ввести за публикацию обращений с призывами отказаться от вакцинации. Политик рассказала, что религиозные секты и представители других течений через средства массовой информации и Сеть распространяют недостоверные данные, касающиеся вакцин. Она уточнила, что такие новости часто не являются объективными и подрывают доверие граждан к прививкам и врачам.

Учитывая масштабность публикации такой информации, по мнению Яковлевой, мероприятия по иммунопрофилактике являются эффективными не в полной мере. В связи с этим Минздрав разрабатывает проект закона, который «запретит распространять информацию, содержащую публичные призывы к отказу от вакцинации».

Как пишет «Газета.ru», ученые рассказали о связи прививок и аутизма.