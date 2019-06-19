Эксперт оценил призыв Волкера к Украине о покупке американского оружия

Соединенные Штаты никогда ничего не дают просто так; Украине еще предстоит познать это в полной мере. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Американское оружие

Украина должна приобретать оружие и военную технику у Соединенных Штатов. Такое заявление сделал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

«Думаю, важно также, чтобы Украина ответила взаимностью — в плане покупки у нас военной техники. И я знаю, что они [власти Украины] намерены это сделать», — заявил он.

Но Волкер не стал уточнять, какие именно вооружения Киев собирается приобрести у Соединенных Штатов. Приоритетными для поставок он назвал антиснайперские системы и противотанковые комплексы Javelin. Кроме того, американский дипломат добавил, что в будущем Вашингтон рассмотрит возможность поставок систем противовоздушной и прибрежной оборон.

Интересы бизнеса

Как отметил Дмитрий Родионов, комментируя заявление Волкера, ключевых слов тут два: «должна» и «покупать». Должна — это потому, что США своих клиентов никогда никуда не отпустят по-хорошему. Вход в клуб «друзей Америки» — гривна, выход — три.

«Все, кто входит в этот «клуб», обязаны покупать все американское. По-другому никак. Второе ключевое слово — «покупать». Пусть никого не смущают ежегодно выделяемые миллионные суммы на военную «помощь» Украине. Американцы ничего никому не дают просто так. Они дают вам в долг деньги, на которые вы должны у них что-то купить», — пояснил Дмитрий Родионов.

Эксперт согласился, что в этом вопросе есть и политический момент — выражение поддержки, но, как известно, политика — это лишь концентрированное выражение экономики. Поэтому интересы бизнеса тут на первом месте, тем более для президента США Дональда Трампа, который, в отличие от Барака Обамы, решился продать летальное оружие «европейскому Сомали».

«А почему нет? Бизнес есть бизнес. Впрочем, у Киева есть возможность хоть частично компенсировать свои расходы — продать американскую технику ополченцам, как уже было не раз. Те давно жаждут получить и «джавелины», и новейшие американские беспилотники. Навариться вряд ли получится, но хоть какое-то моральное удовлетворение», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее Курт Волкер заявил, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский готов усердно работать для достижения мира в стране.