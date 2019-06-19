Уральцы попросили Путина переселить чиновников в их аварийные дома

Екатеринбург, 19 июня. Жители города Асбест, расположенного в Свердловской области, записали видеообращение к российскому лидеру Владимиру Путину в преддверии прямой линии с просьбой переселить в их аварийные дома местных чиновников, которые уже несколько лет переносят сроки расселения.

Жители уральского города рассказали главе государства, что они живут в деревянных домах 30-х годов постройки​​​. По их словам, более восьми лет назад их жилье было признано аварийным, однако местные власти систематически переносят сроки расселения.

Они пожаловались президенту в видеообращении, что в домах протекает кровля, окна не открываются, откосы стен составляют 40 сантиметров, в квартирах установлены подпорки, чтобы не рухнул потолок, а с 2017 года у некоторых людей нет горячего и холодного водоснабжения.

«Просим принять меры, разобраться с нашими чиновниками или переселить их в наши дома», — следует из ролика, размещенного на видеохостинге Youtube.

Ранее сообщалось, что к прямой линии с Владимиром Путиным поступило свыше миллиона вопросов. К 09.00 по московскому времени их было 1 053 326.

Напомним, прямая линия пройдет 20 июня в Гостином дворе. Онлайн-трансляция начнется в 12.00 в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «МИР». Кроме того, ее можно будет посмотреть в социальных сетях.