ЦБ России советует банкам считать долг по ипотеке погашенным после изъятия жилья

Москва, 19 июня. Центробанк России направил банкам рекомендацию, согласно которой долг по ипотеке необходимо считать погашенным после изъятия залогового жилья. Об этом говорится в пресс-релизе к информационному письму.

«Банк России предложил ипотечным кредиторам рассмотреть возможность прекратить взыскание оставшейся задолженности с граждан, уже лишившихся заложенного жилья в связи с неисполнением обязательств по ипотечному кредиту», — отмечается в сообщении.

Также в Банке заметили, что в интересах потребителя было бы «полное прекращение долга во всех случаях, когда на предмет ипотеки обращено взыскание».

В регуляторе подчеркивают, что образование остатка задолженности после реализации заложенной недвижимости на торгах может произойти в том случае, если стоимость жилья не покрывает всего долга по кредиту или займу.

Ранее сообщалось, что Центробанк России снизил ключевую ставку до 7,5% годовых. Это произошло впервые с марта минувшего года, напоминает «Газета.ru».