СК раскрыл сеть финансистов ИГ в шести федеральных округах РФ

Москва, 19 июня. Следственный комитет России раскрыл сеть финансистов террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, финансисты ИГ1 действователи в шести федеральных округах РФ. Вступившие в ряды ИГ граждане РФ с 2014 года по сентябрь 2017 года организовали сбор средств для финансирования террористов.

К сбору денег для отправки террористам в Сирию были привлечены жителей Республики Дагестан. Сбор средств осуществлялся через платежные системы и банковские карты, затем деньги доставлялись на подконтрольную ИГ территорию Сирии.

«Для финансирования терроризма указанными лицами было собрано не менее 8 млн рублей от более чем 200 лиц из Северо-Кавказского, Южного, Центрального, Северо-Западного, Сибирского и Уральского федеральных округов», — сообщили в СК РФ.

По делу о финансировании ИГ задержаны двое подозреваемых в Москве и Московской области. В настоящий момент СК РФ совместно с ФСБ, ГУЭБиПК МВД и Центром «Э» ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу проводят следственные мероприятия в семи регионах РФ.

Ранее в Москве правоохранители задержали мужчину, перечислившего террористам запрещенной в РФ организации ИГ более 50 миллионов рублей. По данным следствия, уроженец Северной Осетии перечислял деньги на банковские карты террористов в Сирии с 2015 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.