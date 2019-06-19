Российские ученые готовы поставить целью рождение первого ребенка в космосе

Москва, 19 июня. Российские ученые готовы поставить целью провести эксперимент по рождению первого ребенка в космосе. Об этом сообщила заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева.

«Мы помним о том, что мы всегда были первыми в космосе и во многом до сих пор остаемся первыми, поэтому хотелось бы, чтобы первый человек, который родится в космосе, был гражданином России», — отметила ученый.

Огнева подчеркнула, что главной целью должен быть не «патриотический популизм», а забота о здоровье человека. Ученые должны стремиться не просто к тому, чтобы ребенок появился на свет в космосе, а к тому, чтобы он родился здоровым. Огнева подчеркнула, что в этом смысле российская наука, безусловно, конкурентоспособна, поскольку нам принадлежит приоритет во многих исследованиях.

По словам ученого, ставить рождение первого человека в космосе в качестве конкретной задачи пока рано, но как цель сформулировать можно. Сложности возникают из-за морально-этических принципов подобного эксперимента. Как пояснила Огнева в интервью РИА Новости, с научной точки зрения можно решить задачу появления на свет в космосе любого млекопитающего. Однако рождение ребенка в таких условиях является научным опытом, который можно расценить как эксперимент над эмбрионом. Также Огнева пока не может сказать, сколько времени потребуется на подготовку к первым родам в космосе.

Ранее сообщалось, что российские космонавты отказались сдавать сперму в космосе для исследования. Российские ученые планировали взять анализ, чтобы изучить влияние факторов космического полета на сперматогенез, однако столкнулись с препятствием морально-психологического и этического характера.