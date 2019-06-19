Европейский союз признал вред от контрсанкций со стороны России
Политический аналитик Руслан Осташко заявил, что Европейский союз наконец признал вред от контрсанкций со стороны России.
Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини сообщила, что экономики стран Европейского союза сумели адаптироваться к условиям работы в режиме контрсанкций России. Так, по словам евродипломата, производители продуктов в ЕС нашли альтернативные рынки сбыта после введения эмбарго со стороны РФ.
«Большинство затронутых секторов смогли найти альтернативные рынки», — говорится в заявлении Могерини.
Отмечается, что были увеличены поставки из Европы в США, Японию и Норвегию. Комментируя сообщение главы европейской дипломатии, политический аналитик, главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, «что если раньше вред от ответных санкций со стороны Российской Федерации в Европе признавал только бизнес, то сейчас понимание проблемы пришло и к политикам».
«Нужно вспомнить, что говорили европейские политики в тот момент, когда контрсанкции со стороны России только вводились. Они заявляли, что в принципе их это не затронет, что это будет не чувствительно и они совершенно спокойно их преодолеют. С учетом того, что сейчас Могерини выступает с таким заявлением, все-таки проблемы были. Это стоит признать. Во-вторых, надо просто подойти к любому бизнесмену и спросить: вот у вас есть рынок сбыта в России, это порядка 140 миллионов человек, какой страной вы их сможете заменить? Украиной? Сомнительно. Африканскими странами? Покупательская способность не та», — говорит эксперт.
Даже если предположить, что европейские производители нашли какие-то новые рынки сбыта, это не решит главной проблемы — потери 140 миллионов покупателей в России. И ее никак не восполнить.
«Если в ЕС говорят, что преодолели контрсанкции и научились жить в такую эпоху, то зачем они вообще создавали этот прецедент? Зачем сами вводили давление? Не мы же первые вводили санкции, наши меры были исключительно ответными. Не надо учить бизнес жить в условиях санкций и контрсанкций. Сложно вообразить, что представители России и стран бывшего Советского Союза будут говорить, что всему миру нужны свободные и открытые рынки.
Теперь мы, Россия и Китай, учим весь остальной мир капитализму, рыночной экономике, открытой и свободной. Но получается, что так называемые развитые страны делают все для того, чтобы развивающиеся никогда не стали развитыми. То есть свободные рынки могут быть только для них», — продолжает собеседник ФАН.
По словам Руслана Осташко, когда с подобными заявлениями выступают высокоранговые европейские политики, «в них редко заметен позитив, так как раньше они не признавали, что контрсанкции приносят серьезные проблемы, какой смысл говорить о том, что они их преодолели?»
«Если она это говорит (о нивелировании вреда от контрсанкций. — Прим. ФАН), значит, бизнес задает вопросы, а если бизнес задает вопросы и получает ответ не от рынка, не от денег и не от прибыли, а от политиков, значит, проблема существует и она не решена», — заключил эксперт.
Напомним, в конце июля 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Так, в страну запрещено ввозить многие виды продуктов из Евросоюза, США, Австралии, Канады и других стран, которые ввели антироссийские санкции. При пересечении границы эти товары должны уничтожаться.