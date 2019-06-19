Совбез РФ сравнил «цифровой» терроризм с оружием массового уничтожения

Уфа, 19 июня. «Цифровой» терроризм по масштабам последствий в ближайшее время может быть сопоставим с оружием массового уничтожения. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков во время выступления на проходящей в Уфе Х международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

По его словам, Интернет при «безусловно положительных моментах» несет в себе и «очень опасный сегмент, порождая высокую степень уязвимости общественных и государственных интересов». Коков подчеркнул, что развитие информационно-коммуникационных технологий «позволяет террористам еще активнее расширять географию своей деструктивной идеологии, рекрутировать в свои ряды и привлекать финансовые средства, осуществлять хакерские атаки и другие киберпреступления».

«Интернет стал активнее использоваться и для организации массовых беспорядков и погромов», — заметил замсекретаря СБ РФ.

Он также сообщил, что в настоящее время террористы используют Сеть в качестве основного механизма управления разрозненными силами. По словам Кокова, эксперты насчитали порядка 30 тысяч экстремистских и террористических сайтов.

«Все это позволяет сделать вывод о том, что наступает эра технологического и «цифрового» терроризма, который по масштабам последствий уже в ближайшее время может быть сопоставим с оружием массового уничтожения», — резюмировал Коков.

Коков также отметил, что террористические организации предпринимают попытки получить доступ к ядерному и биологическому оружию, а также к токсичным химикатам для проведения атак. По его словам, в тактике террористов членов запрещенных организаций наблюдаются новые тенденции. В частности, речь идет о непрекращающихся попытках получить доступ к информации об изготовлении оружия ядерного, химического и биологического поражения.