Пассажиры «Яндекс. Такси» смогут включать в машине свою музыку

Москва, 19 июня. Пассажиры «Яндекс. Такси» смогут самостоятельно выбирать музыку из сервиса «Яндекс. Музыка» во время поездки и слушать ее через аудиосистему автомобиля. Об этом сообщил генеральный директор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко.

По словам Шулейко, идея предоставить пассажирам «Яндекс. Такси» право самостоятельно включать музыку появилась уже давно – около двух лет назад. Однако реализовать идею не удавалось — «все время находились задачи поважнее», объяснил Шулейко.

«В конце концов, команде это надоело, и они в свой выходной собрались в офисе (а некоторые даже специально прилетели на день из Питера), чтобы сделать этот проект», — сообщил Шулейко в Facebook.

Ранее нейросеть «Яндекса», композитор Кузьма Бодров, техно-диджей Никита Забелин и группа «Комсомольск» выпустили уникальный альбом. Его создали на базе рекуррентных нейросетей, которые имеют собственную «память». Первую совместную симфонию человека и машины назвали Digital Sunrise.