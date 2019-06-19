Россияне стали меньше покупать кофе и шоколад

Москва, 19 июня. Граждане РФ стали меньше покупать шоколад, кофе, молоко. Об этом свидетельствует индекс «Кофе с молоком», фиксирующий долю покупок указанных продуктов и динамику цен на них.

По данным исследования, индекс «Кофе с молоком» в прошлом месяце продолжил падение. Это значение в мае уменьшилось на 2,1%.

Глава «Ромира» Андрей Милехин назвал нетипичными такие показатели для мая, поскольку с началом дачного сезона потребительская корзина россиян начинает меняться.

По его словам, месячный индекс рухнул по причине снижения покупок всех входящих в сферу интереса индекса продуктов. Исключение составила только питьевая вода в бутылках, продажи которой выросли на 1,5%, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что индекс «Кофе с молоком» подсчитывают при помощи анализа стоимости и объемов потребления шоколада, кофе, молока, бутилированной воды. Исследование основано на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 российских городах, передает телеканал «360».

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