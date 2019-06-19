Совбез РФ сообщил о попытках террористов получить доступ к оружию массового поражения

Москва, 19 июня. Террористические организации предпринимают попытки получить доступ к ядерному и биологическому оружию, а также к токсичным химикатам для проведения атак, об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.

По словам Кокова, в тактике террористов наблюдаются новые тенденции, которые заслуживают отдельного внимания. В первую очередь речь идет о непрекращающихся попытках получить доступ к информации об изготовлении оружия ядерного, химического и биологического поражения. Внимание боевиков запрещенных организаций сосредоточено на возможности применения в террористических целях патогенных биологических агентов и токсичных химикатов.

Боевики террористических организаций ранее уже использовали химическое оружие при атаках на населенные пункты в Сирии. Жертвами таких атак стали тысячи мирных жителей. Кроме того, в использовании химоружия уличили международную коалицию во главе с США. При атаках коалиции применялись боеприпасы с содержанием белого фосфора.

Ранее МИД РФ выразил обеспокоенность из-за обострения ситуации в Сирии. По данным российского внешнеполитического ведомства, боевики террористических группировок не оставляют попыток обострить обстановку, готовя провокации с использованием химоружия.

Доказательством подготовки химатаки стало то, что военнослужащие Сирии обнаружили в населенном пункте на севере Хамы полевой госпиталь псевдогуманитарной организации «Белые каски». В ходе осмотра было найдено большое количество средств химзащиты, спецкостюмов, противогазов и медикаментов. МИД РФ призвал международное сообщество со всей серьезностью отнестись к возможным инсценировкам, очередным с применением химического оружия со стороны террористов.