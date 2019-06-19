Иран рассматривает возможность укрепления своей ПВО за счет зарубежных систем

Тегеран, 19 июня. Тегеран изучает возможность укрепления своей противовоздушной обороны за счет зарубежного потенциала, сообщил секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

По его словам, Иран всегда имел «обширное сотрудничество с Россией в оборонной сфере и в сфере безопасности». Об этом пишет РИА Новости.

«Если оценки оборонного сектора Ирана покажут необходимость в С-400, то поступим, как это сделали с С-300, обязательно будем вести переговоры и принимать решение вместе с российскими друзьями», — подчеркнул Шамхани.

Он заметил, что Тегеран рассматривает возможность использования зарубежных ПВО для укрепления собственного оборонного потенциала, однако в настоящее время реальной угрозы для государства не существует. Шамхани обратил внимание на то, что Иран «сталкивает с показной угрозой».

«Но тем не менее в вопросах повышения потенциала противовоздушной обороны нашей страны, помимо национальных возможностей мы думаем и об использовании и зарубежного потенциала», — сказал секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана.

Напомним, в феврале директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков проинформировал, что Тегеран не обращался к Москве с запросом на закупку российских комплексов С-400. Однако многие эксперты считают, что именно это вооружение необходимо Ирану, чтобы защититься от возможных внешних угроз. Так, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что «для Тегерана было бы целесообразно закупить у России большую партию С-400 и зенитно-ракетных комплексов Тор-М2 малой дальности, чтобы прикрыть свои стратегически важные объекты и дать ответный месседж Вашингтону».