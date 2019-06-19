Отец Жанны Фриске рассказал о подающей ему «знаки» дочери

Москва, 19 июня. Отец российской поп-исполнительницы Жанны Фриске Владимир рассказал, что дочь регулярно приходит к нему в снах. По его мнению, она подает какой-то знак, но он пока не понимает, какой.

Как отметил Владимир Фриске, раньше дочь ему снилась систематически, вместе с ней он гулял как с живой в Одессе или Флориде. Теперь к нему пришло осознание, что Жанна скончалась, хотя семья исполнительницы до сих пор не может оправиться от трагедии, пишет издание «Собеседник».

Владимир Фриске рассказал, что один раз он спросил: «Ты, наверное, ожила?». По его словам, во сне Жанна только улыбнулась в ответ.

Отец артистки уточнил, что Жанна в их семье снится только ему, он полагает, что это не просто так: дочь явно подает ему какой-то знак, но пока он не может его понять, пишет News.ru.

По его мнению, этот знак относится к сыну Жанны — Платону, вероятнее всего, с ним будет все хорошо.

В последнее время здоровье отца певицы ухудшилось, его мучают боли в области сердца и сильные недомогания, причину которых не могут понять медики. В настоящее время он готовится к поездке в медицинскую клинику, чтобы сделать стресс-ЭКГ.

Ранее сообщалось, что родственники поп-певицы Жанны Фриске уже более двух лет не могут встретиться с внуком Платоном, которого от них прячет телевизионный ведущий Дмитрий Шепелев. По словам матери Фриске, супруг Жанны поступил как трус.