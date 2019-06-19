Эксперты предупредили об уязвимости 90% мобильных приложений

Москва, 19 июня. Девять из десяти мобильных приложений оказались уязвимы перед удаленными хакерскими атаками, сообщают эксперты в области кибербезопасности Positive Technologies.

Специалисты выяснили, что треть всех приложений находится в зоне повышенного риска. При этом злоумышленники используют достаточно разнообразные способы взлома. Эксперты пришли к выводу, что полностью обезопасить устройство от взлома невозможно, сообщает телеканал «360».

По данным аналитиков, высокий уровень уязвимости обнаружен в 38% мобильных приложений для iOS и в 43% приложений для Android, сообщает «ФедералПресс». Главной проблемой всех мобильных сервисов является небезопасное хранение данных, благодаря чему злоумышленники могут получить доступ к паролям, персональным данным, частной переписке и финансовой информации. Аналитики сообщили, что в первом квартале 2019 года более половины всех хакерских атак были направлены на хищение информации, пишут «Известия».

Способов взломать устройство довольно много. Так, пользователю достаточно скачать зловредное приложение. Еще одним распространенным каналом является фишинговая рассылка. Кроме того, подключение устройства к зараженному компьютеру или зарядной станции может поселить на устройстве вирус. Злоумышленники с помощью внедренных вирусных ПО могут делать запись виртуальной клавиатуры и таким образом получать доступ к паролям. Еще одним способом кражи данных являются снимки экрана. Зараженный вредоносной ПО смартфон может отправлять сообщения, копировать контакты, документ, фотографии.