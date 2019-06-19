В Совбезе РФ заявили, что теракты на Шри-Ланке устроили воевавшие за ИГ боевики

Уфа, 19 июня. Теракты на Шри-Ланке организовали боевики, которые воевали на стороне запрещенной в России группировки «Исламское государство»1 в Сирии и Ираке. Такое заявление сделал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Как сообщил Коков, по оценке специалистов атаки на Шри-Ланке подготовили местные сторонники идеологии глобального джихада, передает ТАСС. При этом организаторы теракта опирались на зарубежные структуры запрещенной в РФ группировки ИГИЛ1.

«Практическую организацию взрывов обеспечили вернувшиеся на Шри-Ланку после участия в боевых действиях на стороне ИГИЛ (деятельность запрещена в РФ, прим. ФАН) в Сирии и Ираке члены местной радикальной группировки», — заявил Коков.

1 Организация запрещена на территории РФ.