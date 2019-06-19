Монеточка пожаловалась на обморочные состояния из-за серьезного заболевания

Москва, 19 июня. Известная российская певица Монеточка (настоящее имя — Лиза Гырдымова) рассказала, что уже несколько лет страдает от серьезного недуга.

21-летняя артистка в своем Instagram сообщила поклонникам о заболевании, которое мучает ее последние годы. Оказывается, девушка страдает от вегетососудистой дистонии.

«У меня очень плохо со здоровьем. Врачи в Екатеринбурге говорили, что вегетососудистая дистония бывает практически у всех. Я не обращала внимание на проблему», — сказала Монеточка на видео, опубликованном в ее историях в соцсети.

По словам исполнительницы, это не самое серьезное заболевание в мире, однако если «забить на него, то вам обеспечено много проблем». Певица призналась, что в настоящее время у нее часто случаются обморочные состояния. Именно поэтому девушка чувствует «себя столетней бабушкой». Об этом пишет «Газета.ru».

В октябре минувшего года популярная исполнительница уже отменяла несколько концертов из-за плохого самочувствия. Тогда Монеточка не выступила в Иркутске, Хабаровске и Владивостоке из-за простуды.

Отметим, наибольшую популярность Монеточка получила после выступления на шоу «Вечерний Ургант», где она спела песню «Каждый раз». Композиция входит в ее альбом под названием «Раскраски для взрослых». В творчестве исполнительницы преобладают жанры поп-рок и антифолк, в ее песнях часто звучат элементы электронной музыки.