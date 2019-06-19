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Автобус столкнулся с грузовиком в Краснодарском крае, 17 человек пострадали

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Автобус столкнулся с грузовиком в Краснодарском крае, 17 человек пострадали

Краснодар, 19 июня. Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Северском районе Краснодарского края. Авария произошла на трассе А-146 на 40 километре, сообщил осведомленный источник Федерального агентства новостей.

По данным источника ФАН, автобус выполнял рейс Ахтырский – Краснодар. В результате аварии травмы получили 17 человек, их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести, погибших нет. В настоящий момент причины ДТП уточняются.

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Автор: Сергей Петров
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