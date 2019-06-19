Как в Судане фейк-ньюс жестоко искажают действительность

Суданцы в социальных сетях начали запускать теги в поддержку своих граждан, распространять информацию о протестах и ставить одинаковые аватары в знак солидарности. Но злоумышленники, воспользовавшись трендом, стали использовать Instagram для привлечения внимания к аккаунтам с помощью фейков и ложной информации.

Напомним, в Судане произошел военный переворот. Суданские граждане обратились к социальным сетям, чтобы найти способ помочь протестующим. Но вместо аккаунтов гуманитарных организаций они наткнулись на профили, авторы которых распространяют ложную информацию о жертвах и заявляют, что помогают им за репосты. Первой об этом сообщила журналист Тейлор Лоренц из издания The Atlantic.

Например, аккаунт @SudanMealProject, создатель которого пообещал помочь детям Судана, за несколько дней набрал 400 тысяч подписчиков. Сотни похожих страниц начали ему подражать. Автор аккаунта написал, что собирается предоставить около 100 тысяч обедов гражданам Судана. За каждый репост его публикации в истории он пообещал отправлять еду детям Судана.

Однако только правозащитные организации имеют механизмы и возможность поставлять еду и медикаменты в страны, подобные Судану. Когда журналисты написали автору страницы, тот так и не смог предоставить доказательства сотрудничества с гуманитарными организациями.

«Я просто набираю подписчиков и привлекаю внимание», — заявил создатель фейкового аккаунта.

Эту страницу с большим количеством подписчиков в будущем можно либо продать, либо использовать для рекламы. Обычно злоумышленники так и делают.

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что существует подход, согласно которому «метод фейковых новостей» используется в первую очередь при ведении информационных войн между сторонами. В такой ситуации речь идет о стремлении сторон влиять с помощью различных инструментов и методов на общественное мнение, манипулировать им.

«С помощью фейковых новостей можно вывести на улицу людей или лишить легитимности официальных лиц страны. Но область применения фейковых новостей куда шире, ведь зачастую этот метод используется только для получения финансовой выгоды без каких-то политических целей. Например, когда фейк-ньюс запускаются в социальных медиа с целью кликбейта или для отработки каких-то мошеннических схем», — пояснил Евгений Валяев.

Как заметил эксперт, в случае с суданской историей мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда фейковые новости используются и для ведения информационной войны, и для мошеннических схем с целью получения финансовой выгоды. Сначала фейк-ньюс использовались для ведения информационной войны между разными сторонами государственного конфликта в стране. Фейковые сообщения на крайне сухом информационном фоне использовались для введения в заблуждение аудитории внутри страны, а также разные фейковые вбросы стремились работать на иностранную аудиторию. Ситуация дошла до того, что в стране произошел интернет-блэкаут — одна из групп военных просто приняла решение отключить Интернет для предотвращения эскалации конфликта.

«Но дальше в мире уже мало кого волновало, есть ли в Судане Интернет, так как целый поток фейковых сообщений полился через социальные сети с целью мошеннического обогащения. Фейковые меценаты и фейковые волонтеры стали размещать сомнительные данные и собирать деньги, клики и лайки с широкой и поверхностной интернет-аудитории», — добавил Евгений Валяев.

Он отметил, что именно подобное коммерческое применение фейковых новостей становится для части общества прививкой от лжи. У определенной части пользователей Сети тем самым формируется сознательное недоверие ко всей интернет-повестке, в том числе и к фейковым новостям. С другой стороны, люди не перестают читать Интернет по заголовкам. А с увеличением числа пользователей Всемирной паутины и информационного массива эта привычка только усугубляется.

«Из этого можно сделать вывод, что фейковые новости будут неотъемлемой частью интернет-пространства и их почти невозможно искоренить и победить, но вполне возможно снизить их эффективность. Для этого нужно уметь пользоваться рядом простых правил, а начать можно с привычки перепроверять информацию. Именно проверка интернет-пользователями фактов может существенно усложнить жизнь любым мошенникам и снизить эффективность фейк-ньюс вообще», — пояснил Евгений Валяев.

По мнению эксперта, современные общества должны быть готовы к информационным войнам. Для этого необходимо проводить разъяснительную работу и рассказывать о полезной привычке поиска фактов. Нужно стремиться и к тому, чтобы люди «поколения телевизоров» говорили с «поколением айфонов» на одном языке, чтобы они одинаково разбирались в качестве информационных источников. Это сложная работа, которую должно проводить скорее само общество, а государство помогать и не мешать этому, считает собеседник ФАН.