Ученые назвали популярный продукт, препятствующий раку кишечника у мужчин

Вашингтон, 19 июня. Ученые Вашингтонского университета (США) пришли к выводу, что употребление в пищу двух порций йогурта в неделю снижает риск появления у мужчин опухолей кишечника.

Специалисты проводили масштабное исследование с 1986 по 2012 год, отслеживая состояние здоровья 55 743 женщин и 32 606 мужчин. Каждые четыре года ученые собирали подробную информацию о диете и образе жизни добровольцев. Кроме того, все участники исследования проходили эндоскопию нижнего отдела кишечника, сообщается в опубликованном на сайте EurekAlert! пресс-релизе.

Всего за период исследования у мужчин было выявлено 5811 аденом (доброкачественных опухолей) и 8116 таких же новообразований у женщин. Среди добровольцев мужского пола, которые употребляли йогурт минимум два раза в неделю, случаи развития доброкачественных опухолей фиксировались на 19% реже. Риск появления в толстом кишечнике аденом, которые могут переродиться в рак, у них оказался ниже на 26%. У женщин такой связи ученые не выявили.

Авторы исследования считают, что положительное влияние йогурта на здоровье мужчин объясняется наличием в продукте бактерий Streptococcus thermophilus и Lactobacillus bulgaricus. Эти микроорганизмы помогают снизить уровень вызывающих рак химических веществ в кишечнике.

Ранее специалисты Сиднейского университета сообщили, что популярная пищевая добавка на основе наночастиц E171 приводит к изменениям в микрофлоре кишечника. Диоксид титана формирует бактериальные пленки, которые приводят к развитию воспалительных процессов и появлению злокачественных опухолей.