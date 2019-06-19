Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП на пермской трассе

Пермь, 19 июня. Смертельное ДТП с участием двух машин произошло в ночь на среду в Пермском крае, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте ведомства, авария произошла на трассе Оса — Чернушка: на 93-м километре водитель 2002 года рождения, находившийся за рулем ВАЗ-2110, выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой Kia Sportage.

Водитель отечественной машины получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести, их незамедлительно госпитализировали. Водителю иномарки медики назначили амбулаторное лечение.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, выясняют причины и обстоятельства случившегося ДТП.