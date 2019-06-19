Посол Сирии в РФ анонсировал последний этап войны с террористами в САР

Москва, 19 июня. Последний этап войны с террористами наступает в Сирийской Арабской Республике, но боевики бегут в разные части планеты для совершения там атак. Об этом заявил в среду сирийский посол в России Рияд Хаддад.

«Мы вступаем в последний этап войны в Сирии», — уточнил он во время Х международной встрече высоких представителей, отвечающих за вопросы безопасности.

По словам сирийского дипломата, бегущие из Сирии террористы «будут искать другие районы после того, как они приобрели на территории республики не только боевой опыт, но также тактические и стратегические возможности использовать большой финансовый и технологический потенциал, для того чтобы привлекать в свои ряды людей, дистанционно отдавать приказы и инструкции для проведения атак в любой части мира».

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается в течение восьми лет — с 2011 года. В декабре 2017 года было объявлено о победе над террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в России) в САРи и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков и членов бандитских вооруженных формирований. На данном этапе на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.