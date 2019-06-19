Освобожденный Платини рассказал, о чем его спрашивали на допросе

Париж, 19 июня. Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини заявил, что во время допроса ему задавали вопросы о французском Евро-2016, мундиалях в России и Катаре, а также о столичном клубе «Пари Сен-Жермен» и Международной федерации футбола (ФИФА).

Во вторник Mediapart сообщил, что Платини задержан в офисе Антикоррупционного управления судебной полиции в пригороде французской столицы Нантере и взят под стражу в рамках расследования дела о коррупции, его подозревают в получении взятки при определении места проведения ЧМ-2022, который достался Катару​​​. В ночь на среду Платини освободили.

Бывший спортивный функционер обратил внимание, что ему неприятно было находиться на допросе, несмотря на то, что он привлекался в качестве свидетеля.

«Спрашивали про Евро-2016, чемпионат мира в России, чемпионат мира в Катаре, «ПСЖ», ФИФА», — рассказал экс-глава УЕФА.

Платини также отметил, что был абсолютно спокоен, поскольку не имеет никакого отношения к аферам и махинациям.

Экс-хавбек сборной Франции Платини возглавлял УЕФА с 2007 по 2015 год и был отстранен от должности в связи с расследованием о коррупции в ФИФА. Руководивший ФИФА с 1998 года Йозеф Блаттер в начале июня 2015 года из-за коррупционного скандала объявил о своей отставке. Швейцарское федеральное бюро юстиции осенью 2015 года возбудило дело против Блаттера по подозрению в нелегальном переводе в 2011 году двух миллионов франков Платини.