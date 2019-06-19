Осло, 19 июня. Первая в мире «зона без времени» может появиться в Норвегии. Отменить привычный распорядок просят жители расположенной на острове деревни Соммарей, которые направили соответствующую петицию правительству.

Причиной инициативы островитян стал полярный день, который длится в деревне с 18 мая по 26 июля. В этот период жители Соммарей, что в переводе означает «Летний остров», не обращают внимания на время и используют светлый период по максимуму, поскольку с ноября по январь здесь длится полярная ночь, и солнце совсем не встает.

«У нас постоянно дневной свет, и мы живем соответственно этому. Например, в два часа ночи вы можете увидеть, как дети играют в футбол, взрослые красят дома или косят газоны, а подростки идут купаться», — рассказал один из островитян Кьелл Уве Хвединг, который и стал автором инициативы.

По мнению жителей Соммарей, образование «зоны без времени» позволит им ввести более гибкий график в школах и на работе. Жители деревни подписали петицию 13 июня. Хвединг передал документ членам норвежского парламента, сообщает CNN. По словам автора инициативы, утвержденная петиция может закрепить на законодательном уровне то, что жители Соммарей практикуют в течение нескольких поколений.

Сейчас в деревне проживают более 300 человек, передает телеканал «360». Основными отраслями на острове являются туризм и рыболовство. Отметим, что перила моста, ведущего на остров, украшены множеством наручных часов. Они являются символом того, что, приезжая в Соммарей, можно забыть о времени.