Москва, 19 июня. Российские ученые не могут провести исследования по изучению влияния факторов космического полета на сперматогенез. Об этом рассказала заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева.

По ее словам, российские космонавты отказались сдавать сперму в космосе для исследования. Как уточнила эксперт, группа исследователей не может получить одобрение Координационного научно-технического совета для проведения исследований на Международной космической станции. Специалисты натыкаются на препятствия морально-психологического и этического характера.

Как пишет РИА Новости, желающих сдать спермограмму среди космонавтов еще не нашлось. Огнева уточнила, что научный эксперимент вызывает у всех улыбку и неприятие.

Ранее заместитель главного конструктора Института медико-биологических проблем РАН Евгения Ярманова рассказала, что российская беговая дорожка БД-2 на борту Международной космической станции выработала свой ресурс, но продолжает функционировать.

По ее словам, дорожку доставили на МКС в 2013 году. Она призвана помогать космонавтам поддерживать состояние мышц, а также уровень физической работоспособности на предполетном уровне. Ярманова подчеркнула, что российские космонавты на МКС пробежали длину земного экватора. Это более 40 тысяч километров.

Напомним, суточный рацион питания российских членов экипажа Международной космической станции подорожал за последние годы в два раза. Об этом рассказал директор НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии, главный конструктор космического питания Виктор Добровольский.

Суточный рацион космонавтов на МКС с 2010 года подорожал вдвое. По словам эксперта, цена продуктов, которые ежедневно употребляет один космонавт, превышает 30 тысяч рублей. Добровольский уточнил, что стоимость продуктового набора космонавта — 30–35 тысяч, тогда как в 2010 году она была 15 тысяч рублей. Специалист добавил, что космонавты едят продукты из основного рациона, который для них составляют медики. Кроме того, они могут употреблять продукты из дополнительного набора, в который входят «лакомства»: колбаса, кетчуп или конфеты. Дневной рацион рассчитан на три тысячи килокалорий: две тысячи из них приходятся на основной рацион и одна тысяча килокалорий — на дополнительный.

Добровольский также рассказал, как составляется меню космонавтов. Ежедневно космонавты с МКС передают пожелания относительно питания. Еженедельно специалисты проводят совещания и дорабатывают рацион, исходя их пожеланий экипажа. Новые продукты могут доставить на станцию грузовиком «Прогресс» или новым экипажем на корабле «Союз». Таким образом, космонавты едят каши, различные супы, на второе — свинину, говядину, птицу или рыбу. Из овощей и фруктов: лимоны, яблоки, грейпфруты, помидоры и чеснок.

Из сладкого космонавтам доставляют шоколад, конфеты, фруктовые палочки и творог с ягодами или орехами. При этом, по словам Добровольского, российские мужские экипажи часто просят доставить на станцию такие острые закуски и соусы, как аджика, горчица и хрен. Также в рацион россиян включена черная икра.

Напомним, что в рацион питания российского экипажа МКС включили блюда традиционной русской кухни. Они могут насладиться таким блюдами, как фруктовый кисель, зеленые щи и грибы по-старорусски. Специальное меню доставляется на Международную космическую станцию с конца прошлого года. Раньше те же грибные блюда в рацион космонавтов не включались из-за их сезонности и отсутствия промышленного производства.