Два человека погибли в аварии в Смоленской области

Смоленск, 19 июня. В дорожно-транспортном происшествии под Вязьмой погибли два человека.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, смертельная авария произошла на 192 километре трассы М-1: столкнулись легковой автомобиль Mercedes и грузовая фура Iveco.

В результате ДТП два человека погибли на месте, один получил травмы и был доставлен в центральную районную больницу Вязьмы. Как говорят очевидцы происшествия, обе машины с белорусскими номерами.

Как напоминает телеканал 360, накануне в Челябинске 26-летний студент Южно-Уральского государственного университета попал под колеса иномарки Mercedes.