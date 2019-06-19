Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Два человека погибли в аварии в Смоленской области

12 189
0 Оставить комментарий

Два человека погибли в аварии в Смоленской области

Смоленск, 19 июня. В дорожно-транспортном происшествии под Вязьмой погибли два человека.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, смертельная авария произошла на 192 километре трассы М-1: столкнулись легковой автомобиль Mercedes и грузовая фура Iveco.

В результате ДТП два человека погибли на месте, один получил травмы и был доставлен в центральную районную больницу Вязьмы. Как говорят очевидцы происшествия, обе машины с белорусскими номерами.

Два человека погибли в аварии в Смоленской области

Как напоминает телеканал 360, накануне в Челябинске 26-летний студент Южно-Уральского государственного университета попал под колеса иномарки Mercedes.

infox - new
Автор: Константин Терехов
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров