Москва, 19 июня. Специалисты Роскачества рассказали, какой напиток лучше поможет справиться с жаждой летом. Они не рекомендуют пить в жаркую погоду газированные сладкие напитки, вместо этого эксперты советуют пить воду. При этом по словам сотрудников ведомства, качество воды во многом зависит не от места происхождения, а от производителя.

В Роскачестве дали рекомендации по выбору напитков в жару. Согласно данным пресс-службы, вода, в которую производители добавили оптимальное количество полезных веществ, отлично конкурирует по качеству с питьевой водой из природных источников. Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева уточнила, что вода высокого качества имеет в составе не менее 200–300 мг/л минеральных веществ.

В стеклянных бутылках вода дольше сохраняет полезные свойства даже при несоблюдении условий перевозки и хранения.

Эксперты ранее уточнили, что спастись от жажды помогут чай и питьевая вода, сладких и газированных напитков рекомендуется употреблять меньше. Однако полностью от них можно не отказываться: главное — выбирать качественный продукт.

При покупке воды специалисты рекомендуют обратить внимание на ее тип. Лечебно-столовую для утоления жажды употреблять не стоит, ее нужно пить теплой или горячей за полчаса до еды. На этикетке бутылки с минеральной водой должна быть указана категория — первая или высшая.

Лучший напиток для утоления жажды в жаркую погоду — это вдвое разбавленный водой яблочный сок, заявляют эксперты.

Как отмечается, именно такой состав идеален для восстановления водно-солевого баланса в организме в жаркую погоду, он также превосходно утоляет жажду. Полезную информацию рассказала глава Российского союза производителей соков Людмила Хомич.

Эксперт отметила, что опирается на результаты последних исследований канадских ученых. Они уверены, что данный напиток на 17% эффективнее, чем электролиты, которые используют для лечения обезвоживания организма при отравлениях и кишечных расстройствах. Полезное действие обуславливает присутствие калия, которым богаты все соки, в том числе и яблочный.

Тем не менее, употребление соков лучше всего ограничивать - не более трех стаканов в день. Предпочтение лучше всего отдать кислым сокам — из апельсина, грейпфрута, ягодным морсам. Содержащиеся в них кислоты помогут организму восстановиться быстрее. При этом, все соки нужно разбавлять питьевой водой в два раза, подчеркнула Хомич.