Роспотребнадзор предупредил россиян о лихорадке денге в Бразилии

Москва, 19 июня. Роспотребнадзор призвал россиян учитывать неблагоприятную эпидемическую обстановку в Бразилии из-за лихорадки денге при планировании отпуска. Соответствующее сообщение ведомство опубликовало в среду.

Более 965 тысяч человек заразились в Бразилии лихорадкой денге с начала года, в 300 случаях заболевшие погибли.

«Особенно напряженная ситуация складывается в штатах Минас-Жерайс и Сан-Паулу, где зарегистрировано более 60% случаев заболеваний», — сообщает Роспотребнадзор.

Пока не существует вакцины против лихорадки денге, и лечение пациентов проводится симптоматическими средствами.

Из-за возникшей в Бразилии ситуации Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль за возвращающимися из этой страны гражданами в пунктах пропуска через госграницу России. К диагностике лихорадки денге подготовлена лабораторная сеть.

Роспотребнадзор рекомендует туристам пользоваться специальными спреями и москитными сетками для защиты от комаров, которые переносят лихорадку денге. По возвращении из Бразилии в случае ухудшения здоровья следует обратиться к врачу. Специалисту нужно рассказать о месте путешествия, уточнили в ведомстве.

Ранее Газета.ru сообщила, что Ростуризм предупредил россиян об эпидемии лихорадки денге в Таиланде. С начала года в стране заразились около 30 тысяч человек, более 40 заболевших погибли. Количество случаев заболевания более чем в два раза превысило аналогичный показатель за последние пять лет.

Ростуризм попросил россиян учитывать информацию об эпидемии при планировании зарубежных поездок.