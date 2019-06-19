На Западе прокомментировали перехват российским Су-27 американского B-52

Вашингтон, 19 июня. Читатели издания Daily Mail активно отреагировали на новость о перехвате российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика B-52.

Напомним, что видео было выложено на YouTube-канале министерства обороны России. В ведомстве уточнили, что американские бомбардировщики не нарушили границы, а российские истребители выполнили перехват в соответствии с международными правилами, передает телеканал 360.

Большой интерес к ролику был проявлен не только среди россиян, но и жителей западных стран, сообщает РИА Новости. Как считают многие комментаторы за границей, действия истребителя ВКС РФ были полностью оправданы, ведь в такой ситуации аналогичным образом поступили бы военные любой другой страны.

«Нельзя упрекать Россию за это, если бы их бомбардировщик подошел так близко к нашему воздушному пространству, то, как вы думаете, что бы произошло», — предположил пользователь don.dixon.

«Боже мой, как смеют русские делать то, что делают западные военные!» — написал с иронией некто jmb952381.

«B-52 – абсолютный «динозавр» и самая большая и медленная цель в небе. Это лучшее, что могут предложить Соединенные Штаты Америки», — констатировал пользователь Roarke.

Добавим, что мнение на тему в интервью Федеральному агентству новостей высказал независимый аналитик Владимир Соловейчик, пояснив, что границы России должны быть надежно защищены от любых агрессивных действий стран Североатлантического альянса.

Как отметил эксперт, самолет Су-27 ВКС РФ показал хороший урок американским военным: все было сделано эффектно, зрелищно и в полном соответствии с нормами международного права.