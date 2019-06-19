Ракетный снаряд попал в здание ExxonMobil в иракской Басре

Багдад, 19 июня. Здание в иракском городе Басра, в котором находится представительство американской нефтяной компании ExxonMobil, подверглось ракетному обстрелу. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

Отмечается, что во время удара не менее двух человек получили ранения. Как пишет Reuters, свидетели инцидента утверждают, что слышали не менее трех взрывов на месте происшествия. Из-за произошедшего американская компания намерена эвакуировать около 20 своих иностранных сотрудников.

Издание пишет, что в районе, пострадавшем от удара, также находятся офисы таких нефтяных компаний, как Royal Dutch Shell и Eni.

Ранее более 20 военнослужащих погибли в результате взрыва на юго-востоке Ирана. На автобус Корпуса стражей исламской революции, который перевозил военных, напали террористы. В результате взрыва еще 20 человек получили ранения. Какие ранения получили пострадавшие, не уточняется.