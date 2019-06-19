США готовят «самый серьезный пакет» санкций против Турции за покупку С-400

Вашингтон, 19 июня. Белый дом рассматривает возможность введения уже в следующем месяце трех новых пакетов антитурецких санкций в связи с закупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом в среду сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно информации издания, «самый серьезный пакет рестрикций», который обсуждается чиновниками в Совете Национальной Безопасности Соединенных Штатов, дипломатическом ведомстве и министерстве финансов США, «расшатает и без того переживающую сложные времена экономику Турции».

Уточняется, что в настоящее время наибольшую поддержку нашла инициатива введения против нескольких фирм и предприятий в оборонном секторе Турции санкций, предусмотренных законом CAATSA, которыми облагаются стороны, ведущие предпринимательскую деятельность с Россией. Такие ограничения, по данным агентства, должны отдалить компании от американской финансовой системы, что сделает практически невозможной для них покупку американской продукции или продажу своей продукции на американской территории.

Кроме того, Bloomberg отмечает, что новые антитурецкие санкции могут быть введены уже в июле, когда Анкара приступит к получению С-400. При этом, по мнению источников с турецкой стороны, Анкара остается непреклонной перед угрозами введения американских санкций, поскольку «доверие Вашингтону полностью подорвано».

Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки российских C-400, а первая партия должна поступить в первой половине июля. Белый дом заявляет, что С-400 несовместимы со стандартами Североатлантического альянса и грозит санкциями.