Число пострадавших от землетрясения в Японии выросло до 26 человек

Токио, 19 июня. Число пострадавших в результате землетрясения в Японии возросло до 26 человек, один получил серьезные ранения. Ранее средства массовой информации сообщили о 21 пострадавшем. Отмечается, что 17 из травмированных — жители префектуры Ямагата, четверо живут в Ниигате, еще четверо — Мияги и один — Исикаве. Как пишет Kyodo News, о пропавших не сообщается.

Подземные толчки произошли в 22.22 по местному времени (в это время в Москве было 16.22) во вторник недалеко от префектуры Ямагата. Землетрясение ощутили в 13 префектурах. Сила колебания достигала шести баллов по семибалльной шкале.

В марте 2019 года землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юго-западе Японии. Эпицентр землетрясения находился к востоку от префектуры Миядзаки в Тихом океане. Очаг подземных толчков залегал на глубине около 10 километров.