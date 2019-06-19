Более половины россиян считают отпуск слишком коротким

Москва, 19 июня. Более половины — 55,3% — граждан России убеждены, что 28 отпускных дней в году, предусмотренных в Трудовом кодексе, недостаточно для нормального отдыха. Об этом в среду сообщает портал OneTwoTrip.

Сервис провел опрос 537 пользователей и узнал, устраивает ли их зафиксированная на законодательном уровне продолжительность отдыха.

Так, отмечается, что 27,5% российских граждан довольны существующей ситуацией и полагают, что увеличивать количество дней оплачиваемого отпуска нет никакой необходимости. При этом крайне мало путешественников — только 1% — считают, что этот период можно даже сократить.

Кроме того, каждый шестой россиянин — 15,9% — считает, что лучше было бы уменьшить продолжительность рабочего дня или рабочей недели, не увеличивая при этом отпускное время.

В европейских государствах оплачиваемый отпуск традиционно составляет 28-30 дней. Как в Российской Федерации отдыхают, к примеру, граждане Британии, Латвии, Литвы и Ирландии, 32 дня — жители Франции и Испании. В Финляндии предусмотрено 38 дней оплачиваемого отпуска.

Ранее сообщалось, что гибкий отпуск по уходу за ребенком могут ввести в России.