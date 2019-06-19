Задания по ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными

Москва, 19 июня. Российское правительство приняло решение сделать варианты заданий Единого государственного экзамена и Основного государственного экзамена индивидуальными.

Как сообщают «Известия», такая информация содержатся в докладе российского Кабмина Федеральному собранию о политике в сфере образования. По мнению экспертов, нововведения будут призваны решить проблему списывания.

«Радикальным решением может быть персонифицированный экзамен. Такой подход делает бесполезным примитивное списывание, а любой попавший в Сеть вариант ЕГЭ с гарантией будет отличаться от того, что школьник увидит на экзамене», — считает заведующий лабораторией РЭУ имени Плеханова Тимур Садыков.

Кроме того, в числе основных задач, направленных на совершенствование и развитие российского общего образования, в докладе Федеральному собранию зафиксирован тезис о переводе Единого государственного экзамена и Основного государственного экзамена в компьютерную форму.

Сейчас же ЕГЭ и ОГЭ, напоминает телеканал 360, сдаются в письменном виде на бланке, который надо заполнять строго-настрого черной гелевой ручкой. Затем все экзаменационные работы сканируют, тестовую часть проверяет компьютер, а развернутые ответы — эксперты.

Добавим, что основной период сдачи ЕГЭ в России стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе. Экзамены по биологии и информатике прошли 13 июня — они завершили сдачу экзаменов в основной период, резервные сроки продлятся до 1 июля. По данным Рособрнадзора, в 2019 году экзамены сдают 750 тысяч человек.