Названы пять самых популярных курортов на Азовском море

Москва, 19 июня. Топ-5 самых популярных мест Азовского моря для пляжного отдыха составили четыре кубанских и один крымский курорт.

Рейтинг по данным анализа оплаченных туристами броней жилья за период с 17 июня по 17 июля текущего года составили специалисты портала Tvil.ru. В пятерку лидеров вошли курорты Краснодарского края: Ейск, Голубицкая, Должанская и Кучугуры, а также самый южный курорт на Азовском море — крымское Щелкино.

Специалисты сервиса отмечают, что в конце июня туристы бронируют отдых в этих местах на срок от девяти до 11 дней. Аренда жилья обходится в 2,2 — 3,2 тысячи рублей за сутки. Наиболее дорогое проживание в Щелкино, самые бюджетные варианты — в Ейске и Кучугурах.

Ранее Газета.ru сообщила, что большинство россиян собираются провести летний отпуск на даче, у друзей и родственников или остаться дома. Зарубежные поездки планируют лишь 10% жителей страны.

Тем не менее, в июне наибольшей популярностью у российских туристов пользовались Ялта, Феодосия, Алушта, Судак, Алупка, Севастополь и Евпатории. Также популярны Анапа, Сочи и Геленджик в Краснодарском крае.

Россияне предпочитали отдыхать на море от восьми до 12 дней. Проживание обходилось туристам от 2,2 тысяч до 3,3 тысяч рублей в сутки. Самая дорогая аренда жилья оказалась в Ялте, дешевле всего отдыхать было в Анапе.

Самыми популярными направлениями для туризма в 2019 году стали Таиланд, Кипр, Турция, Вьетнам, Тунис, Греция, а также ОАЭ. Россияне предпочитают отдыхать в Турции и на Кипре. Эксперты отмечают, что эти направления выбирают семейные пары с детьми. Путевки в Турцию составляют более половины среди приобретенных направлений.