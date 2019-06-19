Дональд Трамп баллотируется на выборы президента США 2020 года. События дня. ФАН-ТВ

Совбез ООН обсудил Сирию Война в Сирии вновь на повестке мирового Совета безопасности. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и Турцию, как участников «астанинского формата», повлиять на обострение конфликта в Идлибе, где уже долгое время не утихает очаг терроризма. Постпред нашей страны при ООН Василий Небензя заверил, что работа по деэскалации ведется, впрочем, как и гуманитарные акции России в зоне «Эр-Рукбан», незаконно оккупированной Штатами. Вместе с этим он подчеркнул: Запад превращает сирийскую войну прежде всего в информационную, голословно обвиняя Россию в якобы неизбирательных атаках в регионе. Впрочем, Небензя эти претензии категорически отверг: «Требуем, чтобы все коллеги, включая Секретариат ООН и специализированные агентства Организации, в своих оценках использовали только проверенную информацию. У нас давно вызывают большие вопросы источники сведений, в том числе те, которыми пользуются подразделения системы ООН, включая ВОЗ. <…> На поверку оказывается, что большинство из этих сведений – телефонные звонки от каких-то «надежных источников», никем не проверенных и которые нам отказываются называть», — Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН

Трамп собрался на второй срок Американский лидер Дональд Трамп официально баллотируется в президенты США 2020 года. Об этом эпатажный политик объявил, выступая перед сторонниками и, вероятно, будущими избирателями в Орландо. В соцсетях президент в очередной раз похвалил самого себя за продуманную политику и запустил новый хештег «Трамп2020». Для него, в случае победы, это будет уже второй срок на посту главы государства. Кстати, примечательно, что ранее о своем желании участвовать в президентской гонке заявили и другие политики — Джо Байден и Берни Сандерс. А Трамп, которому на днях стукнуло 73 года — самый молодой из этого списка претендентов. И в своих силах уверен на все сто: о таких противниках, как заявил Трамп, можно только мечтать.

Порошенко пошел по «уголовке» А вот для экс-главы Украины Петра Порошенко борьба за власть, похоже, сейчас отойдет на второй план. В отношении него возбуждено новое уголовное дело, о чем сообщил юрист Андрей Портнов, бывший член президентской администрации Виктора Януковича. Предполагается, что в 2016-м, когда в Раде распался альянс правящих фракций, Порошенко незаконно назначал министров, а документы о создании коалиции сфальсифицировал. Вторым фигурантом по данному делу, кстати, проходит и спикер парламента Андрей Парубий, а вся история обещает крайне интересную развязку, ведь за последнее время для Петра Порошенко этот уголовной процесс стал уже пятым.