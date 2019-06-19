В рейтинг лучших университетов планеты QS вошли 25 российских вузов

Лондон, 19 июня. В рейтинг лучших университетов мира, согласно версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS), вошли 25 вузов из РФ. Об этом сообщается в опубликованном исследовании QS World University Rankings 2020.

По сравнению с 2018 годом 15 вузов из 25 смогли улучшить свои показатели, а пять университетов потеряли позиции в списке. Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова занял 84 место, поднявшись на шесть строчек за 12 месяцев. На втором месте среди российских вузов оказался Новосибирский государственный университет (НГУ), который также улучшил свой результат и занял 231 строчку в представленном перечне, пишет «ФедералПресс».

За новосибирским вузом идет Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), поднявшийся на одну строчку — с 235 на 234 место, сообщает «Царьград».

Кроме того, наибольшее продвижение из топ-10 российских вузов продемонстрировал Уральский федеральный университет, которому удалось подняться почти на полсотни строчек — в 2019 году он занял 364 место, отмечает «Газета Кемерова».

Как сообщала «Свободная пресса», в прошлом году в рейтинг лучших университетов мира Best Global Universities попали 14 российских вузов. МГУ тогда занял 275 место.