Минобороны изменит порядок присвоения звания старшего лейтенанта

Москва, 19 июня. Минобороны России планирует изменить порядок присвоения воинского звания «старший лейтенант».

Согласно новым правилам, очередное воинское звание лейтенанты будут получать через два года службы. Такой порядок должен устранить дискриминацию выпускников гражданских вузов, так как сейчас окончившие институт военнослужащие ждут «старшего лейтенанта» три года, а их товарищи после военного училища — только два. Об этом сообщают «Известия».

В издании отмечают, что звание «старлея» намного почетнее, хотя разницы между лейтенантом и старшим лейтенантом в материальном плане практически нет. Решение об изменении правил присвоения воинского звания уже принято. Соответствующие нормативно-правовые акты в Минобороны планируют подготовить до конца года.

Эксперты считают, что уравнивание сроков службы до очередных званий для лейтенантов должно положительно сказаться на воинских коллективах.

«Старшие лейтенанты и капитаны — основа наших войск, 90% личного состава, собственно, им и подчиняются напрямую. Старший лейтенант — это опытный командир взвода, который уже может и роту принять», — подчеркнул военный эксперт Владислав Шурыгин.

Специалист отметил, что в войсках старших лейтенантов считают людьми, которые знают службу, и на которых можно положиться.

Ранее Газета.ru сообщила, что в Вооруженных силах РФ появилась должность главного сержанта. Позже в Минобороны уточнили, что новшество оказалось экспериментом командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова. Новых штатных должностей в ВС России не вводится.