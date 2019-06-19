Опрос показал, как россияне относятся к сожительству

Москва, 19 июня. Четверть россиян отрицательно относятся к внебрачному союзу, когда пара проживает вместе, однако не состоит в официальном браке. Об этом пишет RT cо ссылкой на Институт социально-политических исследований РАН.

Среди 25% респондентов, считающих внебрачный союз «совершенно недопустимым», увеличилась доля молодых людей. Так заявил каждый пятый респондент. 48% опрошенных считают сожительство допустимым до рождения ребенка. Нормой называли внебрачный союз 27% респондентов.

При этом большинство опрошенных, вне зависимости от отношения к сожительству, считают, что внебрачный союз не оказывает решающее влияние на формирование семьи в целом. Треть респондентов заявили, что внебрачный союз негативно влияет на создание семьи и воспитание детей, противоположной точки зрения придерживаются 23% респондентов.

Эксперты РАНХиГС зафиксировали снижение число разводов в России в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 3,7%. Так, в 2018 году число зарегистрированных браков снизилось на 12% и составило 923 тысячи, а число зарегистрированных разводов составило — 589 тысяч.

Отметим, эксперты выяснили, что большинство россиян вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет, сообщает «Газета.ru».

Ранее американский суд расторг четырехдневный брак актера Николаса Кейджа и визажистки Эрики Койке. Актер заявил, что вместе со своей женой был сильно пьян. Поэтому они не осознавали того, что делали во время церемонии бракосочетания. Брак был заключен в Лас-Вегасе, где действует упрощенный порядок получения брачной лицензии, сообщают «Известия».