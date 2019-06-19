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Комплекс разведки «Спектр» впервые покажут на форуме «Армия-2019»

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Комплекс разведки «Спектр» впервые покажут на форуме «Армия-2019»

Москва, 19 июня. Мобильный комплекс контроля и разведки «Спектр» будет впервые продемонстрирован на международном военно-техническом форуме «Армия-2019» в Екатеринбурге, который стартует 28 июня на Свердловском полигоне. Об этом сообщается в пресс-релизе Центрального военного округа (ЦВО).

По данным ЦВО, этот комплекс предназначен для наблюдения за территорией и военными объектами на предмет обнаружения потенциально опасных угроз.

Отмечается, что параметры и возможности комплекса позволяют вести воздушный, наземный и радиотехнический мониторинг ситуации.

В военном округе уточнили, что гости форума смогут на деле ознакомиться с работой уникального комплекса «Спектр».

В текущем году на уральской выставке покажут свыше 70 единиц бронетанковой, автомобильной, специальной техники и ракетно-артиллерийского вооружения, а также более ста образцов модернизированного стрелкового оружия.

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Автор: Сергей Петров
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