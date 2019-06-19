Мадуро оценил стоимость покушения на него в 2018 году

Каракас, 19 июня. Лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что за покушение на него в прошлом году заказчик заплатил 20 млн долларов. Организатором венесуэльский глава снова назвал оппозиционера Хулио Борхеса.

«Попытка покушения, совершенная 4 августа прошлого года, стоила $20 млн»,— заявил президент южноамериканской страны во время выступления перед военными.

Он поблагодарил сотрудников разведки и правоохранительных органов, которые проявили отвагу и доблесть во время защиты главы государства, пишет «Царьград».

Напомним, во время парада к Николасу Мадуро попытались подлететь два беспилотных летательных аппарата с взрывчаткой. Атака провалилась, поскольку снайперы из президентской охраны сбили дроны на подлете. Почти сразу президент Венесуэлы выступил по телевидению, обвинив в покушении оппозиционные силы и Колумбию. Подозреваемый в попытке покушения свел счеты с жизнью.

В начале текущего года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, получив сигнал из Вашингтона, объявил себя «временно исполняющим обязанности президента страны». Ряд государств под руководством американской стороны поддержали Гуайдо. Российская Федерация выступила в поддержку единственного легитимного президента этой страны Николаса Мадуро, при этом Москва призвала международное сообщество не допустить вмешательства американцев во внутренние дела суверенной страны.