Полиция Испании задержала членов группировки, поставлявших секс-рабынь из Украины

Мадрид, 19 июня. Национальная полиция Испании задержала двух граждан Украины и двух граждан Испании по подозрению в сексуальной эксплуатации женщин.

По версии полиции, задержанные вынуждали заниматься проституцией гражданок из Украины, Румынии, Болгарии и Молдавии. Жертвами злоумышленников стали более 200 женщин. Большинство пострадавших являются украинками.

Подозреваемые знакомились с женщинами в Интернете, обещая устроить их на работу в Испании официантками. Они заявляли, что расходы на проживание, дорогу и оформление документов возьмет на себя работодатель. Когда жертвы приезжали в аэропорт, их встречал один из членов группировки. Женщин увозили в гостиницу, где находился развлекательный клуб. Там им предлагали заплатить тысячу евро, а если денег нет, то «отработать».

Злоумышленники устанавливали график «работы» по десять часов в неделю без выходных. Также была предусмотрена система штрафов, чтобы женщины не могли расплатиться.

Стражи порядка освободили одиннадцать пострадавших. В ходе обыска были найдены крупные суммы денег и документы, свидетельствующие о совершении преступлений.

Задержанным предъявлены обвинения в торговле людьми, членстве в преступной группировке, а также в преступлениях против иностранцев. Они находятся под стражей, сообщает РИА Новости.

Ранее министр социальной политики Украины Наталия Федорович заявила, что с момента распада СССР более 200 тысяч граждан Украины попали в рабство. По ее словам, наиболее часто жертвами становятся девушки в возрасте от 18 до 26 лет, мужчины от 25 до 60 лет и дети от 13 до 18 лет. Их похищают для трудовой и сексуальной эксплуатации, сообщают «Известия».

Отметим, Украина входит в первую десятку стран-доноров международных мигрантов в мире. Главный фактор, который способствует миграции — безработица и нищета, сообщает «Газета.ru».