Трамп заявил о своей «жесткости к России» и «лицемерии демократов»

Вашингтон, 19 июня. Президент США Дональд Трамп публично вновь вернулся к теме России и своем «жестком» отношении в этом вопросе, а также, по традиции, упрекнул демократов в «лицемерии».

С заявлением на тему нынешний хозяин Белого дома выступил во время общения со своими сторонниками во Флориде, по сути, объявив, что снова вступает в предвыборную кампанию, пишет РИА Новости.

«Подумайте, никто не был жестче к России, чем Дональд Трамп. Мы называем это «российский обман», — заявил витиевато, с присущей миллиардеру помпезности шоумена, американский президент.

Общаясь со сторонниками, Трамп не мог не вспомнить своего предшественника на посту главы государства Барака Обаму, заявив, что тот ничего не предпринимал в отношении России.

«Я нарастил военную силу, я ввел санкции в отношении России и по всей Европе предоставил альтернативный источник энергии, который очень сильно конкурирует с Россией», — сказал в своей речи Дональд Трамп.

Во время выступления не обошлось и без упоминания Демократической партии. Республиканец заявил, что демократам «нет дела до Москвы», и что их беспокоит только свой «политический вес».

«Они пошли за мной, за моей семьей и бизнесом, за моими сотрудниками, почти всеми, кого я когда-либо знал или с кем работал, но в действительности они пришли за вами», — заявил своим сторонникам Трамп.

Как сообщает телеканал 360, выступление президента во Флориде предварял вице-президент США Майк Пенс. Затем Трампа представила его супруга Меланья, сообщившая собравшимся, что ее муж намерен работать на благо страны еще шесть лет, передает «Газета.ru».