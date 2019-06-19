Первый взвод туристической полиции заступил на службу в Крыму

Симферополь, 19 июня. Первый взвод туристической полиции начал работать в Ялте, полицейские будут патрулировать места массового пребывания отдыхающих. Об этом сообщили в крымском управлении МВД.

Взвод туристической полиции создан при отдельной роте патрульно-постовой службы (ППС) УМВД РФ по городу Ялта. Полицейских отличают нарукавные знаки на русском и английском языках.

«С целью обеспечения охраны общественного порядка в местах массового пребывания туристов создан взвод туристической полиции. Основной задачей подразделения является патрулирование мест массового пребывания отдыхающих и зарубежных гостей, оказание им содействия в решении возникающих вопросов, прием обращений в случае совершения в отношении них правонарушений», — цитирует пресс-службу крымского управления МВД РИА Новости.

Основным иностранным языком для полицейских стал английский, но сотрудники взвода продолжают повышать профессиональный уровень, изучают другие языки, пополняют знания о достопримечательностях полуострова.

В крымском управлении МВД отмечают, что полицейские прошли специализированные курсы в крымском филиале Краснодарского университета МВД. Кроме того, занятия по изучению языков проводят с личным составом заместитель командира взвода, который в совершенстве владеет как английским, так и немецким языками, и сотрудник полиции, работавший ранее преподавателем иностранного языка.

Крым становится все более популярным местом отдыха для россиян и жителей других стран. Ранее Газета.ru сообщила, что отдых на полуострове стал модным даже среди граждан Украины.