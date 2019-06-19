Уроженка Украины рассказала, как изменилась ее жизнь после обращения к Путину

Санкт-Петербургу, 19 июня. Уроженка Украины Ирина Баракат рассказала, как изменилась ее жизнь спустя год после обращения на прямую линию президента России Владимира Путина.

Баракат лишилась ноги и кисти руки в результате взрыва снаряда в Сирии. В прошлом году она из Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге вышла в эфир прямой линии главы государства. Женщина рассказала, что родилась в Одессе, но переехала в Алеппо, выйдя замуж за сирийского гражданина.

В Сирии Баракат работала переводчиком. В 2016 году во время обстрела города она закрыла собой детей от взрыва снаряда. С тяжелыми ранениями российские военные доставили женщину в Петербург на лечение.

Баракат пожаловалась главе государства, что не может бесплатно получить протезы, так как является гражданкой Украины. Женщина попросила помощи в получении российского гражданства для мужа и детей, чтобы семья могла воссоединиться.

После обращения к президенту Баракат получила российский паспорт и смогла проходить реабилитацию в Федеральном научном центре реабилитации инвалидов им Г. А. Альбрехта в Санкт-Петербурге. Вскоре в Петербург из Сирии доставили ее супруга и троих детей, сообщает Газета.ru.

Спустя год после прямой линии женщина хорошо себя чувствует, ее семья адаптировалась к жизни в России.

«Я играю в команде по хоккею на электроколясках — флорболу. Сейчас мы ищем спонсоров для покупки новых кресел-колясок с электроприводом «Шторм 4», для нашего вида спорта они очень нужны», — цитирует Баракат РИА Новости.

Женщина работает, занимается арт-терапией с пациентами реабилитационного центра. Супруг Ирины Баракат Ахмет пока не нашел работу по специальности. Женщина посетовала, что фармацевт получает около 30 тысяч рублей, а за квартиру по договору социального найма платить нужно около 22 тысяч рублей.

Зато дети пары уже адаптировались к жизни в Петербурге, влились в школьный коллектив. Младшая дочь Баракат окончила второй класс, сыновья – восьмой и десятый классы.

«Правда, русский язык оказался для них сложным. Они обычно любили математику, физику и химию, учились на отлично, а сейчас успеваемость из-за языковых сложностей ухудшилась», — отметила Ирина Баракат.

Старший сын, по словам россиянки, еще не выбрал профессию.